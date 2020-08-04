2020-08-04T07:19:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Инфекционист считает, что в России может начаться новая вспышка коронавируса после сезона отпусков

В некоторых регионах страны стало расти число заражений COVID-19, медики объясняют это тем, что люди на отдыхе не соблюдают меры предосторожности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Осенью в России возможна вспышка коронавируса из-за возвращения туристов с курортовОсенью в России возможна вспышка коронавируса из-за возвращения туристов с курортовФото: Евгения ГУСЕВА
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Осенью, когда россияне станут возвращаться с курортов, в стране может начаться новая вспышка коронавируса, считает завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. По ее прогнозам, рост числа заражений COVID-19 следует ожидать уже через месяц – в сентябре.

Инфекционист объяснила такую вероятность тем, что отпускники на отдыхе расслабились и стали забывать о мерах предосторожности.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернётся домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что всё же какая-то часть населения уже переболела», - сказала она в беседе с газетой «Известия».

При этом Галина Кожевникова отметила, что в России за месяцы пандемии COVID-19 (с марта) улучшилась диагностика коронавируса, а система здравоохранения «полностью готова».

Издание отмечает, что в некоторых регионах страны, в том числе в Краснодарском крае, уже начало расти число заражений, и медики объясняют это именно туристическим сезоном.

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Пока эксперты не считают, что инфекция станет опаснее, чем прежде, но советуют ни в коем случае не пренебрегать вакцинацией (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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