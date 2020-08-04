Последние новости на утро 4 августа 2020: Гинцбург объяснил, почему детей в России пока не будут прививать от коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:01:25+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 4 августа 2020 года

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Последние новости на утро 4 августа 2020 года. Пока детей в России от коронавируса прививать не будут. Дело в том, что вакцина против COVID-19 сначала должна пройти полный цикл испытаний на взрослых. Об этом рассказал журналистам директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошёл полный цикл испытаний на взрослых», - пояснил он.

Между тем, завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова считает, что осенью, когда россияне станут возвращаться с курортов, в стране может начаться новая вспышка коронавируса. По ее прогнозам, рост числа заражений COVID-19 следует ожидать уже через месяц – в сентябре. Инфекционист объяснила такую вероятность тем, что отпускники на отдыхе расслабились и стали забывать о мерах предосторожности.

Во вторник, 4 августа, в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств. Регистрационные знаки нового формата теперь доступны мотоциклистам и владельцам американских, а также праворульных японских автомобилей и машин с нестандартным местом крепления регистрационных знаков.

Счетная палата предложила правительству пересмотреть затраты на содержание автомобильных дорог федерального значения. С такой инициативой ведомство выступило после того, как завершило проверку использования бюджетных средств на обслуживание трасс. Проверка показала, что на содержание одного километра дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось в среднем около 2,2 миллиона рублей, а на содержание региональных автодорог выделялось почти в восемь раз меньше – 288 тысяч.

Польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, чем Россия не угодила Варшаве. По его словам, в Польше жестких антироссийских настроений нет, просто полякам «не нравятся» некоторые вещи, связанные с нашей страной. Например, «Северный поток — 2».

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что коронавирус в Соединенных Штатах «отступает», и подписал указ, который ограничивает возможность приема иностранцев на работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786250" frameborder="0"></iframe> Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU