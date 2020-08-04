2020-08-04T08:34:17+03:00
Экономика

В Украине заявили о переломном моменте для экономики страны

Депутат Рады ожидает после него экономического подъёма
Ася КУЗНЕЦОВА
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Депутат Рады заявил о провале Украины в переломный моментДепутат Рады заявил о провале Украины в переломный моментФото: REUTERS
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С 2014 по 2019 год в экономике Украины случился перелом, когда страна должна была перейти к экономическому росту, но показатель внутреннего валового продукта снизился на 11%, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович.

- У нас в девятнадцатом году произошёл перелом. Если в четвёртом году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в пятом пришёл Ющенко — у нас обвалилась экономика. В десятом до тринадцатого подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с 2014 по 2019, - отметил политик в эфире канала "112 Украина".

Колтунович также заявил, что в соответствии с экономической теории циклов Кондратьева после падения должен был произойти взлёт, который пришёлся бы на 2019 год. Однако вместо подъёма ВВП в Украине упал на 11% во втором квартале 20-го года.

- К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее, - считает Колтунович.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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