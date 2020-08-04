В Украине заявили о переломном моменте для экономики страны
Депутат Рады ожидает после него экономического подъёма
Депутат Рады заявил о провале Украины в переломный моментФото: REUTERS
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С 2014 по 2019 год в экономике Украины случился перелом, когда страна должна была перейти к экономическому росту, но показатель внутреннего валового продукта снизился на 11%, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович.
ИСТОЧНИК KP.RU
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