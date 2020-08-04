Синоптик предостерёг об опасном солнце в России

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:44:02+03:00

В Москве УФ-индекс в ближайшие дни будет 3-5 единиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В ближайшие дни уровень ультрафиолетового излучения будет повышен до 6-7 из возможных 12 в Алтайском крае, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской областях и Туве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Жителям этих регионов рекомендовано обязательно использовать солнцезащитные средства.

Также с 5 августа, солнце станет опасным в Краснодарском крае, Крыму, на Северном Кавказе и в Ставрополье. Там уровень ультрафиолетового излучения поднимется ещё выше: до 8-10 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU