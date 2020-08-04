В Китае произошёл взрыв на химзаводе в провинции Хубэй
Шесть человек погибли
Шесть человек погибли при взрыве на химзаводе в провинции Хубэй в КитаеФото: REUTERS
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В китайской провинции Хубэй произошёл взрыв на химическом заводе в городе Сяньтао, сообщили власти города. Предприятие приостановило работу, причины взрыва пока расследуют.
При взрыве погибли шесть человек. Инцидент произошёл около 17:30 по местному времени (12:30 мск). На месте взрыва работают 14 пожарных машин и 100 сотрудников проводят поисково-спасательную операцию.
ИСТОЧНИК KP.RU