2020-08-04T08:21:56+03:00
В мире

Акула напала на мужчину, пока он пытался помочь другой раненой акуле

Ранее его уже кусали аллигатор и паук
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В США на покусанного аллигатором дайвера напала акулаВ США на покусанного аллигатором дайвера напала акулаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дайвера с 12-летним стажем покусала акула в американском штате Флорида, когда он решил отнести к скалам подальше от семьи другую раненую акулу, сообщает USA Today.

38-летний Джастин Сталлер плавал вместе с женой, друзьями и тремя детьми, когда увидел среди камней травмированную рыбу. Пока он пытался унести акулу подальше, его укусила лимонная акула более двух метров в длину. При этом дайвер отметил, что после укуса хищница сразу уплыла от него.

После произошедшего Сталлер стал кричать, к нему на помощь пришёл друг, и вместе с семьёй они смогли вытянуть его из воды на лодку. Тогда они увидели 15-сантиметровый укус на ноге мужчины.

Сталлер также рассказал, что и раньше встречал акул, они даже выхватывали пойманную им рыбу, но никогда не нападали. Раньше мужчину уже кусали аллигатор и паук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Черногория открыла границы для России
Появилось новое видео задержания Джорджа Флойда, оно снято с нагрудной камеры полицейских
В центре Гамалеи сообщили, когда вакцину от коронавируса проверят на детях
Во всех субъектах России вводят электронные визы для иностранцев
Акула напала на мужчину, пока он пытался помочь другой раненой акуле
WFDSA подвела итоги прямых продаж за 2019 год
В Китае произошёл взрыв на химзаводе в провинции Хубэй
Синоптик предостерёг об опасном солнце в России
В Украине заявили о переломном моменте для экономики страны
Последние новости на утро 4 августа 2020: Гинцбург объяснил, почему детей в России пока не будут прививать от коронавируса
Инфекционист считает, что в России может начаться новая вспышка коронавируса после сезона отпусков
Премьер Польши рассказал, чем Россия не угодила Варшаве
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание дорог
Первой российской вакциной от коронавируса детей прививать не станут
В Канаде ветер «сдул» небольшой самолет на парковку супермаркета
Трамп ограничил прием иностранцев на работу в США
Роспотребнадзор: Осенью в Россию придут три новых штамма гриппа
Трамп: Коронавирус в США отступает