В центре Гамалеи сообщили, когда вакцину от коронавируса проверят на детях

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:58:19+03:00

В институте начали рассмотрение вопроса о дополнительных испытаниях прививки от COVID-19

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Институт имени Гамалеи начал прорабатывать вопрос испытания вакцины от коронавируса, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Он отметил, что испытания на детях начнутся только после окончания испытаний на взрослых, в январе-феврале 2021 года.

Гинцбург добавил, что институт ещё никогда не проводил испытания на детях.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи выразил надежду на возможность вакцинации детей созданным препаратом, но подчеркнул, что предлагать вакцину для применения на детях можно только после окончания полного цикла испытаний на взрослых.

Напомним, первая российская вакцина от коронавируса прошла испытания, её регистрация ожидается в течение десяти дней. К концу 2020 года объем производства вакцины может достигнуть 10 миллионов доз в месяц.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял ранее, что массовая вакцинация начнётся в октябре, первыми прививку получат медики и учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU