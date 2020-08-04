Появилось новое видео задержания Джорджа Флойда, оно снято с нагрудной камеры полицейских

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:29:04+03:00

На кадрах видны просьбы задержанного не стрелять в него и жалобы на приступ клаустрофобии

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Новое видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе опубликовало издание The Daily Mail. Оно снято с камеры, установленной на одного из сотрудников полиции.

С самого начала полицейский угрожают Флойду оружием, а затем, приставив пистолет к голове, заставляют сесть в полицейскую машину. Флойд просит их не стрелять в него и заявляет, что страдает клаустрофобией.

Напомним, 25 мая полицейский Дерек Шовин задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Флойд восемь минут говорил, что не может дышать и просил его не убивать. Убийство спровоцировало волну протестов сначала в Миннеаполисе, а потом и в большинстве других штатов Америки. Акции, посвящённые проблеме расовой предвзятости полиции США, быстро переросли в массовые беспорядки, поджоги, столкновения с полицией и грабежи.

Новое видео смертельного задержания Джорджа Флойда.

ИСТОЧНИК KP.RU