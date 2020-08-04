В счётной палате объяснили, почему в России плохие дороги

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:54:12+03:00

Протяжённость региональных дорог почти в десять раз больше, чем федеральных

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Счётная палата провела проверку, по итогам которой стало известно, что в России протяженность региональных дорог составляет почти в десять раз больше, чем федеральных. При этом из бюджета на содержание бюджетных дорог выделяется в восемь раз меньше денег, что на федеральные.

Нормативным требованиям отвечают только 44,2% региональных и муниципальных дорог, сказано в отчёте Счётной палаты. В документе также отмечается, что доля соответствующих нормативам федеральных дорог составляет 84,8%. При этом этот показатель за последние годы вырос для региональных трасс всего на 1 процент и на 7 процентов для федеральных.

В отчёте под названием "Бюджет и дороги: Счетная палата предлагает пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс" также сказано, что в 2019 году на один километр региональной дороги выделялось 288 тысяч рублей, а для обслуживания каждого километра федеральной - 2,2 миллиона рублей.

От нормативной потребности трасс регионального или межмуниципального значения направлялось 29,6%.

- Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети, - заявил на Коллегии аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

После проверки Счётная палата предложила правительству изменить нормативы. Минтрансу и Росавтодору закрепить нормы содержания дорог и схемы того, как будут выделяться деньги из бюджета на их обслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU