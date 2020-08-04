Видео с поющей собакой покорило сердца пользователей соцсетей
В сети появилось видео поющий собаки. Его опубликовал индийский комик и писатель из Мумбаи Рохит Наир. На минутном видео он и его собака Зои исполняют музыкальную композицию.
Пользователи сети пришли в восторг от способностей животного. За несколько дней ролик с поющей собакой Зои набрал почти два миллиона просмотров и двадцать восемь тысяч комментариев. Многие отметили, что никогда не видели такого и сочли видео забавным зрелищем.
«Превосходно», «Какое талантливое животное», «Как у вас получилось научить ее?», - написали пользователи сети под постом артиста.
Это не первое подобное видео, которое публикует комик. Ранее в сети уже появлялись видео с его «одаренной» собакой. Надо отметить, что рыжая Зои - метис. Рохит Наир приютил ее, когда она была еще совсем маленькой, сообщает NDTV.
ИСТОЧНИК KP.RU