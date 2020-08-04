Видео с поющей собакой покорило сердца пользователей соцсетей

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:44:59+03:00

За несколько дней ролик набрал почти 2 миллиона просмотров и более 28 тысяч комментариев [видео]

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В сети появилось видео поющий собаки. Его опубликовал индийский комик и писатель из Мумбаи Рохит Наир. На минутном видео он и его собака Зои исполняют музыкальную композицию.

Пользователи сети пришли в восторг от способностей животного. За несколько дней ролик с поющей собакой Зои набрал почти два миллиона просмотров и двадцать восемь тысяч комментариев. Многие отметили, что никогда не видели такого и сочли видео забавным зрелищем.

«Превосходно», «Какое талантливое животное», «Как у вас получилось научить ее?», - написали пользователи сети под постом артиста.

Это не первое подобное видео, которое публикует комик. Ранее в сети уже появлялись видео с его «одаренной» собакой. Надо отметить, что рыжая Зои - метис. Рохит Наир приютил ее, когда она была еще совсем маленькой, сообщает NDTV.

sobertooth Писатель из Мумбаи поет вместе со своей собакой

ИСТОЧНИК KP.RU