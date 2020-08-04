2020-08-04T10:45:34+03:00
Экономика

На поддержку бизнеса в России выдали более чем на 1 трлн рублей льготных кредитов

Займы оформляются под ноль и два процента
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Предприятия малого и среднего бизнеса получили кредиты на льготных условиях на 1 триллион рублейПредприятия малого и среднего бизнеса получили кредиты на льготных условиях на 1 триллион рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В условиях пандемии коронавируса российские предприятия и организации получили более одного триллиона рублей льготных кредитов на выплаты зарплат сотрудникам и сохранение штата. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минэкономразвития.

Отмечается, что порядка 37,8 тысячи кредитных соглашений на 96 миллиардов рублей были заключены под 0%, а еще около 148 тысяч кредитных соглашений почти на 347 млрд рублей было оформлено под 2%, передает «Российская газета».

В Минэкономразвития отметили, что к компаниям, получившим кредиты на льготных условиях, относятся предприятия малого и среднего бизнеса, микропредприятия, а также социально-ориентированные некоммерческие организации.

Напомним, только за первый месяц действия льготной программы кредитования московские предприниматели оформили займы на сумму более трех миллиардов рублей. Эти средств по сниженной ставки выдавались предпринимателям для преодоления кризисной ситуации после периода самоизоляции, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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