Трамп сообщил о самой большой ошибке в истории США
Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой в истории США, заявил американский президент Дональд Трамп.
- Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны, - отметил Трамп в интервью порталу Axios.
Он также добавил, что США смогли ликвидировать ИГИЛ*, "100% халифата", генерала элитных войск Ирана Кассема Сулеймани и главу ИГ* Аль-Багдади.
- Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток, - считает президент США.
* Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU