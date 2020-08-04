Трамп сообщил о самой большой ошибке в истории США

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:05:11+03:00

Нынешний президент заявил, что сделал "много того, чего не делали другие президенты"

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Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой в истории США, заявил американский президент Дональд Трамп.

- Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны, - отметил Трамп в интервью порталу Axios.

Он также добавил, что США смогли ликвидировать ИГИЛ*, "100% халифата", генерала элитных войск Ирана Кассема Сулеймани и главу ИГ* Аль-Багдади.

- Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток, - считает президент США.

* Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU