Сколько денег Россия потеряла в 2020 году из-за отсутствия туристов, сообщила глава Ростуризма

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:42:01+03:00

Потери от отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Россия потеряла около 500 миллиардов рублей за 2020 год из-за отсутствия иностранных туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она также рассказала, что в 2019 году отрасль принесла стране 10,9 миллиарда долларов. Доход сопоставим с экспортом оружия, некоторых цветных металлов и леса. Догузова отметила, что компенсировать часть урона, нанесённого отрасли туризма, получится благодаря введению электронной визы для иностранцев в начале 2021 года. Подобное решение глава Ростуризма считает историческим, а также называет важным шагом для развития статуса прогрессивной открытой страны.

- Электронная виза сегодня - это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест, - сказала Зарина Догузова в интервью газете "Аргументы и факты".

Ранее сайт KP.ru сообщил, что электронную визу для поездок граждан 53 стран в Россию вводят во всех субъектах РФ с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU