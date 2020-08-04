Twitter грозят миллионные штрафы за использование личных данных пользователей

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:11:01+03:00

Федеральная торговая комиссия США требует от компании более 150 миллионов долларов

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Федеральная торговая комиссия США грозит компании Twitter штрафом на сумму 150 миллионов долларов за использование личных данных пользователей.

В документе комиссии сказано, компания Twitter начиная с 2013 по 2019 год незаконно использовала номера телефонов и адреса электронной почты пользователей для своей таргетинговой рекламы, что нарушает соглашение о неразглашении личных данных пользователей от 2011 года. В нем компания обещала не использовать данные в собственных целях.

Представители Twitter подтвердили, что получили от ФТК иск, и в данный момент занимаются подготовкой к судебному процессу и сбором информации, чтобы опровергнуть обвинения, сообщает The Wall Street Journal.

За нарушение соглашения компания может выплатить штраф в размере от 150 миллионов долларов до 250 миллионов долларов.

Ранее поступало сообщение, что 130 аккаунтов Twitter были взломаны хакерами. В тридцати шести из них взломщики получили доступ к сообщениям. Аккаунты принадлежали известным политикам, миллионерам и общественным деятелям.

ИСТОЧНИК KP.RU