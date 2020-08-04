2020-08-04T12:10:22+03:00
В мире

В Беларуси 11 августа начнутся военные сборы

Минобороны страны сообщает, что мероприятие плановое
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сборы военнообязанных в Витебской области, граничащей с Россией, начнутся 11 августа, они носят плановый характерСборы военнообязанных в Витебской области, граничащей с Россией, начнутся 11 августа, они носят плановый характерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Беларуси объявили военные сборы с 11 августа в граничащей с Россией Витебской области.

В белорусском Министерстве обороны отметили, что плановые сборы проходят в августе, а военнобязанное население страны постоянно призывается в течение всего года на сборы разной длительности.

- Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно, - сообщила ТАСС официальный представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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