В Беларуси 11 августа начнутся военные сборы

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:10:22+03:00

Сборы военнообязанных в Витебской области, граничащей с Россией, начнутся 11 августа, они носят плановый характер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Беларуси объявили военные сборы с 11 августа в граничащей с Россией Витебской области.

В белорусском Министерстве обороны отметили, что плановые сборы проходят в августе, а военнобязанное население страны постоянно призывается в течение всего года на сборы разной длительности.

- Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно, - сообщила ТАСС официальный представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик.

ИСТОЧНИК KP.RU