В Беларуси 11 августа начнутся военные сборы
Минобороны страны сообщает, что мероприятие плановое
Сборы военнообязанных в Витебской области, граничащей с Россией, начнутся 11 августа, они носят плановый характерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Беларуси объявили военные сборы с 11 августа в граничащей с Россией Витебской области.
В белорусском Министерстве обороны отметили, что плановые сборы проходят в августе, а военнобязанное население страны постоянно призывается в течение всего года на сборы разной длительности.
- Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно, - сообщила ТАСС официальный представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик.
ИСТОЧНИК KP.RU