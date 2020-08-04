В США призвали не допустить завершения строительства «Северного потока – 2»

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:09:35+03:00

Американский сенатор пригрозил санкциями всем, кто будет причастен к реализации проекта

Изменить размер текста: A A

Американский сенатор Тед Круз попросил госсекретаря США Майка Помпео подтвердить намерения президента страны Дональда Трампа ввести «любые необходимые санкции», которые бы не позволили завершить строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Полагаю, в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» вы сейчас имеете все законные полномочия предельно ясно дать понять всем, кто участвует в строительстве данного трубопровода, что последствия этого будут катастрофическими и делать этого не стоит», - цитирует слова сенатора RT.

При этом Тед Круз добавил, что если строительство «Северного потока- 2» все же будет завершено, то это нанесет существенный ущерб экономическим интересам и национальной безопасности США и Европы.

Сенатор также отметил, что русские якобы активно проводят дезинформацию о том, что в отношении тех, кто участвует в строительстве трубопровода, санкции применяться не будут. На самом деле это не так, и Америка будет вынуждена ввести ограничения в отношении всех, кто будет причастен к реализации данного проекта, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU