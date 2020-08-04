2020-08-04T12:22:41+03:00
В мире

Власти Дании дали разрешение на продолжение строительства "Северного потока 2"

Апелляций против решения Датского энергетического агентства не поступило
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку "Северного потока — 2"Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку "Северного потока — 2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оператор "Северного потока - 2" может возобновить строительство газопровода со вторника, 4 августа, поскольку апелляционный совет Дании по энергетике так и не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA).

Ранее DEA разрешило компании Nord Stream — 2 AG применять судна не только с динамическим позиционированием, как раньше, но и с якорным. Срок возможного обжалования решения истёк 3 августа. До этого дня возобновлять работы было запрещено.

В агентстве пояснили, что оставшийся участок "Северного потока - 2" не угрожает захоронениям химического оружия на дне Балтийского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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