2020-08-04T12:46:03+03:00
Политика

Россия всегда была и будет союзником Беларуси, заявил Лукашенко

Президент выступает с обращением к народу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лукашенко: Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни был у властиЛукашенко: Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни был у властиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия всегда была и будет ближайшим союзником страны.

- Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, - напрасно, - отметил Лукашенко в своём обращении к парламенту и народу.

Белорусский президент также заявил в своём послании, мир становится всё менее стабильным, а планета движется к пропасти.

- Для нас очевидно, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько, никто сегодня предсказать не сможет. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена, - также заявил Александр Лукашенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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