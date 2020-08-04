2020-08-04T12:41:03+03:00
Экономика

Россияне сократили ежедневные расходы в июле

В среднем в день люди тратят 573 рубля
Елена АКИМОВА
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Россияне сократили ежедневные расходы в июлеРоссияне сократили ежедневные расходы в июлеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В последнюю неделю июля россияне сократили свои траты. С 27 июля по 2 августа ежедневные средние расходы составляли 573 рубля. Для сравнения в прошлом году в это же время показатель был на 35 рублей выше. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».

- Рост чека против прошлого года уже замедлился. Ранее рост фиксировался за счет эпидемии (закупки на случай пандемии), а сейчас наблюдаем рост цен и замедление трат, комментируют NEWS.ru исследователи.

Тем временем по данным Федеральной службы государственной статистики стоимость некоторых продуктов в магазинах повысилась в сравнении с прошлого года. Например, цена килограмма яблок в июне 2020 года достигла 136 рублей, а годом ранее — 105,3 рубля. Оптовые цены тоже подскочили на 20%.

Чтобы как-то поддержать бизнес во время пандемии, во многих регионах запустили собственные меры поддержки малых и средних предприятий. Наиболее популярные меры — снижение ставок по налогам на имущество, транспорт и земельный участок, а также послабления по арендной плате и льготные кредиты под 0,1–4,5%, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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