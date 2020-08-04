Суточный прирост случаев коронавируса в России стал наименьшим с апреля

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:10:41+03:00

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Оперативный штаб заявил, что в России за сутки зарегистрировано 5 159 пациентов с коронавирусом.

Начиная с 23 апреля, это минимальный показатель СOVID-19 в стране, когда заболевших было 4,8 тыс. Специалисты отмечают, что в последнюю неделю число заразившихся коронавирусом варьировалось в районе 5,4-5,6 тыс. человек. На данный момент стопкоронавирус.ру сообщает, что всего в России насчитывается 861 423 заразившихся. С учетом всех данных в России на текущий момент число активных случаев заражения коронавирусом остается 185 601.

Напомним, что ВОЗ в начале марта объявила мировую пандемию коронавируса. В связи с чем лидерами мировых держав было принято решения установить карантинные меры для безопасности населения. В России режим самоизоляции сохранялся вплоть до 9 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU