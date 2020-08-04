2020-08-04T13:10:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Суточный прирост случаев коронавируса в России стал наименьшим с апреля

За последние сутки у 5 159 человек выявлен COVID-19
Анастасия РЫШКОВА
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Начиная с весны впервые упал уровень заражения коронавирусом в суткиНачиная с весны впервые упал уровень заражения коронавирусом в суткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оперативный штаб заявил, что в России за сутки зарегистрировано 5 159 пациентов с коронавирусом.

Начиная с 23 апреля, это минимальный показатель СOVID-19 в стране, когда заболевших было 4,8 тыс. Специалисты отмечают, что в последнюю неделю число заразившихся коронавирусом варьировалось в районе 5,4-5,6 тыс. человек. На данный момент стопкоронавирус.ру сообщает, что всего в России насчитывается 861 423 заразившихся. С учетом всех данных в России на текущий момент число активных случаев заражения коронавирусом остается 185 601.

Напомним, что ВОЗ в начале марта объявила мировую пандемию коронавируса. В связи с чем лидерами мировых держав было принято решения установить карантинные меры для безопасности населения. В России режим самоизоляции сохранялся вплоть до 9 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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