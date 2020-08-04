2020-08-04T13:08:28+03:00
Общество

Отличники могут получить скидки на оплату обучения

С такой инициативой выступили в Госдуме
Елена АКИМОВА
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В Госдуме предложили давать студентам скидки на обучениеВ Госдуме предложили давать студентам скидки на обучениеФото: Анастасия Осипова
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Студентам, которые учатся на коммерческой основе, предлагают давать скидки на оплату обучения. Воспользоваться привилегией можно только в случае отсутствия академических задолженностей и хорошей успеваемости.

Законопроект уже подготовлен в комитете Госдумы по образованию. Авторы инициативы уверены, что если вузы введут льготу, то это будет не только стимулом к улучшению успеваемости, но и поддержкой для семей.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ежегодно цены на образовательные услуги растут на 3-7 процентов. Чтобы иметь возможность платить за обучение, многие студенты вынуждены начать подрабатывать, что негативно сказывается на качестве знаний.

В большинстве фракций Госдумы выступили в поддержку инициативы. А вот в самых учебных заведениях с такой постановкой вопроса не согласны. Пандемия коронавируса и так нанесла удар по бюджетам образовательных учреждений, дополнительные скидки могут обернуться катастрофой, пишет газета «Известия».

Тем временем новый учебный год студенты начнут в масках. Обеспечивать защитными средствами учащихся должны вузы. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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