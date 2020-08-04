На необитаемом острове нашли трёх пропавших моряков благодаря надписи SOS
В Австралии военные смогли найти трёх исчезнувших моряков по надписи SOS, которую они выложили на земле маленького необитаемого острова в Микронезии. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
30 июля они вышли в море и должны были пройти 43 километра между двумя возвышениями в океане - атоллами. В пути они сбились с курса, а в их судне закончилось топливо. Так они оказались одни на небольшом острове в океане.
2 августа самолёты Австралии и США, разыскивающие людей, увидели на земле надпись SOS. Спасать пропавших без вести моряков отправили десантный корабль "Канберра", сообщает Associated Press.
Мужчин нашли живыми, в нормальном состоянии. Они находились в 190 километрах от точки их отправления. Еду и всё необходимое морякам доставил военный вертолёт, а забрал их домой микронезийский патрульный корабль.
- Ликую в честь экипажа корабля "Канберра" и авиации за совместную работу с партнёрами в Тихоокеанском регионе, благодаря которой удалось спасти экипаж из трёх человек, пропавший без вести три дня назад в Микронезии, - написал в своём Twitter Министр международного развития и Тихоокеанский помощник министра обороны Алекс Хоук.
ИСТОЧНИК KP.RU