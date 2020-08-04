На необитаемом острове нашли трёх пропавших моряков благодаря надписи SOS

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:17:39+03:00

Троих моряков нашли на необитаемом острове в Тихом океане благодаря надписи SOS на песке. Фото: Australian Defence Force Фото: Twitter.com

Они сбились с пути, в лодке закончилось топливо

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В Австралии военные смогли найти трёх исчезнувших моряков по надписи SOS, которую они выложили на земле маленького необитаемого острова в Микронезии. Об этом сообщает Минобороны Австралии.

30 июля они вышли в море и должны были пройти 43 километра между двумя возвышениями в океане - атоллами. В пути они сбились с курса, а в их судне закончилось топливо. Так они оказались одни на небольшом острове в океане.

2 августа самолёты Австралии и США, разыскивающие людей, увидели на земле надпись SOS. Спасать пропавших без вести моряков отправили десантный корабль "Канберра", сообщает Associated Press.

Мужчин нашли живыми, в нормальном состоянии. Они находились в 190 километрах от точки их отправления. Еду и всё необходимое морякам доставил военный вертолёт, а забрал их домой микронезийский патрульный корабль.

- Ликую в честь экипажа корабля "Канберра" и авиации за совместную работу с партнёрами в Тихоокеанском регионе, благодаря которой удалось спасти экипаж из трёх человек, пропавший без вести три дня назад в Микронезии, - написал в своём Twitter Министр международного развития и Тихоокеанский помощник министра обороны Алекс Хоук.

ИСТОЧНИК KP.RU