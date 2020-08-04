2020-08-04T14:19:02+03:00
Политика

Лукашенко: Россия боится потерять Беларусь

Белорусский президент выступил с обращением к парламенту и народу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Белоруссии выступил с телевизионным обращением к народуПрезидент Белоруссии выступил с телевизионным обращением к народуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своём обращении к народу и парламенту, что Россия боится потерять Беларусь, поскольку у Москвы не осталось близких союзников.

- Россия боится нас потерять, ведь у неё не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад стал к нам проявлять предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику, - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что Беларусь будет выстраивать стратегическое партнёрство с США, странами Запада и Китаем, "нашими соседями, а также со странами дальней дуги".

Сайт KP.ru публиковал основные высказывания президента Лукашенко из его выступления накануне выборов главы государства.

В своём обращении белорусский лидер также заявил, что тем, кто хочет другого президента, надо идти не на площади, а на избирательный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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