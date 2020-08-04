Названы регионы, жители которых активнее других едут на отдых в Крым
Сервис «Авито.Недвижимость» проанализировал, жители каких регионов чаще бронируют недвижимость во время отдыха в Крыму. В статистику попали отдыхающие, которые посещают полуостров самостоятельно, предпочитая не покупать пакетные туры. На время отдыха они останавливаются в квартирах, домах или апартаментах с посуточной арендой.
Жители каких регионов чаще едут в Севастополь:
Москва,
Симферополь,
Санкт-Петербург,
Краснодар,
Екатеринбург.
Жители каких регионов чаще едут в Симферополь:
Москва,
Воронеж,
Жаворонок,
Феодосия.
Жители каких регионов чаще едут в Феодосию:
Москва,
Симферополь,
Приморский,
Краснодар,
Санкт-Петербург.
А вот в Судак чаще других приезжают жители Симферополя. Москвичи расположились лишь на второй строчке. Далее следуют туристы из Краснодара, Белогорска и Керчи, пишет газета «Известия».
Что касается Ялты, то среди самостоятельных туристов москвичей не оказалось. Зато много тех, кто приехал из Севастополя, Симферополя, Сочи, Санкт-Петербурга и Евпатории.
Пока внутренние курорты России не потеряли свою привлекательность, даже несмотря на открытие границ с Турцией. Наши туристы не менее активно бронируют жилье в Крыму. Дороже всего жилье на время отдыха обойдется в Ялте, за сутки придется выложить порядка 3 тысяч рублей. А вот проживание в Керчи самое бюджетное – 1,5 рублей в сутки.
Темпы роста бронирования жилья на конец июля:
Симферополь +51,6%,
Севастополь +51,4%,
Керчь +40,1%,
Судак +27,6%.
Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос среди россиян и выяснил, сколько наших соотечественников готовы отправиться на отдых в Турцию в ближайшее время, пишет RT.
ИСТОЧНИК KP.RU