Названы регионы, жители которых активнее других едут на отдых в Крым

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:39:39+03:00

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Сервис «Авито.Недвижимость» проанализировал, жители каких регионов чаще бронируют недвижимость во время отдыха в Крыму. В статистику попали отдыхающие, которые посещают полуостров самостоятельно, предпочитая не покупать пакетные туры. На время отдыха они останавливаются в квартирах, домах или апартаментах с посуточной арендой.

Жители каких регионов чаще едут в Севастополь:

Москва,

Симферополь,

Санкт-Петербург,

Краснодар,

Екатеринбург.

Жители каких регионов чаще едут в Симферополь:

Москва,

Воронеж,

Жаворонок,

Феодосия.

Жители каких регионов чаще едут в Феодосию:

Москва,

Симферополь,

Приморский,

Краснодар,

Санкт-Петербург.

А вот в Судак чаще других приезжают жители Симферополя. Москвичи расположились лишь на второй строчке. Далее следуют туристы из Краснодара, Белогорска и Керчи, пишет газета «Известия».

Что касается Ялты, то среди самостоятельных туристов москвичей не оказалось. Зато много тех, кто приехал из Севастополя, Симферополя, Сочи, Санкт-Петербурга и Евпатории.

Пока внутренние курорты России не потеряли свою привлекательность, даже несмотря на открытие границ с Турцией. Наши туристы не менее активно бронируют жилье в Крыму. Дороже всего жилье на время отдыха обойдется в Ялте, за сутки придется выложить порядка 3 тысяч рублей. А вот проживание в Керчи самое бюджетное – 1,5 рублей в сутки.

Темпы роста бронирования жилья на конец июля:

Симферополь +51,6%,

Севастополь +51,4%,

Керчь +40,1%,

Судак +27,6%.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос среди россиян и выяснил, сколько наших соотечественников готовы отправиться на отдых в Турцию в ближайшее время, пишет RT.

ИСТОЧНИК KP.RU