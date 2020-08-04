Лукашенко поручил подготовить изменения к конституции Беларуси

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:33:19+03:00

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил нынешнему составу парламента вместе с экспертами подготовить вариант изменений в конституцию страны.

Лукашенко также отметил, что перемены в стране должны с изменения Конституции. Он также назвал абсурдом идею возврата к варианту основного документа страны редакции 1994 года и подчеркнул, что любые изменения в конституции не должны повлечь за собой кризис системы управления страной.

- Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции, не с уличных акций, а именно с Основного закона. Возврат к Конституции 1994 года — полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики, - сказал Лукашенко.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Беларуси сегодня, 4 августа, выступил с посланием в парламенту и населению страны.

ИСТОЧНИК KP.RU