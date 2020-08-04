В "Векторе" рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса
Детали испытаний препарата "ЭпиВакКорона" раскрыл Роспотребнадзор
Все добровольцы, получившие вакцину в "Векторе", чувствуют себя хорошо, осложнений нетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Все добровольцы, получившие вакцину в "Векторе", чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.
Отмечается также, что ни у одного из участников испытаний нет осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор".
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Доказана эффективность первой российской вакцины от коронавируса: у всех добровольцев появился иммунитет
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU