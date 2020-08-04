В "Векторе" рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:54:02+03:00

Все добровольцы, получившие вакцину в "Векторе", чувствуют себя хорошо, осложнений нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Все добровольцы, получившие вакцину в "Векторе", чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

Отмечается также, что ни у одного из участников испытаний нет осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор".

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ИСТОЧНИК KP.RU