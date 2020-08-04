Автоэксперт одобрил введение нового нацстандарта на машинные номера
Автоэксперт главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков одобрил введение нового национального стандарта на номера транспортных средств. Он отметил, что это уже давно назревшая инициатива, которая будет удобна и автомобилистам, и мотоциклистам, и сотрудникам ГАИ.
«Сами номера уже выпускаются такие, делаются, и многие автомобилисты как раз на свои автомашины ставят такие номера. И мотоциклисты, кстати говоря, тоже. Это давно назревшая норма и шаг… Ход правильный. Если есть квадратный выступ под номерной знак, стандартное заводское освещение, не надо ничего придумывать, а просто переделать номерной знак, другой формы сделать и повесить его — и все довольны: и ГАИ, и автомобилисты, и все соблюдены нормы, то это хорошо, на мой взгляд», — цитирует эксперта RT.
Кадаков добавил, что и дальше следует придерживаться таких же принципов, перенимая из зарубежного опыта лучшее и самое удобное нужное.
Напомним, с 4 августа в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для транспортных средств. Речь идет о номерах нового формата — для мотоциклов, американских и праворульных японских автомобилей, которым требуются номерные знаки меньшего размера, передает сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU