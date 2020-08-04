2020-08-04T14:08:40+03:00
Авто

Автоэксперт одобрил введение нового нацстандарта на машинные номера

Максим Кадаков назвал нововведение назревшим шагом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России разрешили вешать номера нового формата на мотоциклы и автомобилиВ России разрешили вешать номера нового формата на мотоциклы и автомобилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Автоэксперт главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков одобрил введение нового национального стандарта на номера транспортных средств. Он отметил, что это уже давно назревшая инициатива, которая будет удобна и автомобилистам, и мотоциклистам, и сотрудникам ГАИ.

«Сами номера уже выпускаются такие, делаются, и многие автомобилисты как раз на свои автомашины ставят такие номера. И мотоциклисты, кстати говоря, тоже. Это давно назревшая норма и шаг… Ход правильный. Если есть квадратный выступ под номерной знак, стандартное заводское освещение, не надо ничего придумывать, а просто переделать номерной знак, другой формы сделать и повесить его — и все довольны: и ГАИ, и автомобилисты, и все соблюдены нормы, то это хорошо, на мой взгляд», — цитирует эксперта RT.

Кадаков добавил, что и дальше следует придерживаться таких же принципов, перенимая из зарубежного опыта лучшее и самое удобное нужное.

Напомним, с 4 августа в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для транспортных средств. Речь идет о номерах нового формата — для мотоциклов, американских и праворульных японских автомобилей, которым требуются номерные знаки меньшего размера, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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