Психолог посоветовала, как подготовить первоклассника к школе

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:16:25+03:00

Что нужно сделать родителям, чтобы у ребенка не было стресса

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Психолог Яна Шерова-Игнатьева дала совет родителям, как подготовить первоклассника к школе. Специалист объяснила, что нужно сделать, чтобы ребенок легко и без стресса начал обучение.

Успех зависит от поведения родителей. При правильном подходе можно добиться мягкого и спокойного погружения школьника в новую жизнь.

В первые месяцы нужно сконцентрироваться на получении знаний и контролировать прогресс ребенка. При этом главное не настаивать и не давить на ученика.

- Очень важно, как ребенок будет чувствовать себя в школе в первые месяцы, как сможет адаптироваться к новым условиям. Нужно интересоваться его жизнью, как налаживаются отношения с одноклассниками, говорить об этом, - советует в беседе с Пятым каналом психоаналитик.

Ребенок должен понимать, что родители его союзники и в случае проблем всегда помогут и поддержат.

- Нужно узнавать о страхах школьника, о его отношении к процессу учебы. Не стоит вдалбливать ребенку, как это сложно и важно, каких от него ждут усилий, - советует специалист.

Если ребенок не ходил в детский сад, то родителям придется приложить усилия, чтобы отношения с другими детьми наладились. Нужно объяснить, что в команде будут другие дети и придется трудиться совместно.

- Организационные моменты не менее важны. Первоклассник должен знать домашний адрес, номер телефонов родителей, кто отводит и забирает его из школы и что делать, если за ним не пришли вовремя. Это поможет ему скоро стать самостоятельным, - заключила эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU