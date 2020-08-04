2020-08-04T14:24:53+03:00
Спорт

Вратарь Икер Касильяс завершил карьеру

Испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Икер Касильяс.Икер Касильяс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный испанский футболист Икер Касильяс, игравший на позиции вратаря, объявил о завершении своей профессиональной карьеры. О чем сообщил у себя в личном Твиттере. Последние годы он выступал за "Порту".

- Важным является путь, который вы проходите, как и люди, которые вас сопровождают, а не финальный пункт назначения, к которому вы стремитесь. Потому что все приходит с работой и усилиями, и я думаю, что могу без колебаний сказать, что это и был путь и мечта и назначение. Спасибо - написал Касильяс у себя в личном Твиттере.

38-летний вратарь, напомним, год назад перенес инфаркт во время тренировки в составе "Порту". Тогда сайт португальского клуба просто "лег" из-за наплыва посетителей. Именно за эту команду играл последние сезоны Касильяс.

А с 1998 по 2015 годы он выступал за мадридский "Реал". За это время в составе сборной Испании выиграл чемпионаты Европы 2008, 2012 годов, а в 2010 году - чемпионат мира в ЮАР. С мадридским "Реалом" выиграл пять чемпионатов Испании, трижды - Лигу Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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