Специалист объяснил, опустится ли доллар ниже 70 рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:48:24+03:00

И назвал условия, при которых это возможно

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Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин объяснил, опустится ли в ближайшее время доллар ниже 70 рублей.

Сейчас на рубль оказывается слишком большое давление. Это цены на нефть, быстрое смягчение монетарной политики Банка России, что привело к потери инвестиционной привлекательности ОФЗ. Традиционное санкционное давление и пандемия.

- Я бы добавил еще два фактора: возвращение отложенного спроса на импортные товары и услуги. Возобновление международного авиасообщения. Снова возникает спрос на иностранную валюту, - комментирует «Российской газете» Бабин.

Все это усиливает давление на рубль, так что в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать, что доллар пробьет отметку в 70 рублей. Эксперт уверен, что пятимесячный минимум – 68 рублей – до нового года не повторится.

- Возвращение возможно только в том случае, если котировки Brent поднимутся выше 50 долларов за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей. Но это слишком оптимистично, реализация такого сценария маловероятна. Так что ожидать падения курса не стоит, - заключил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU