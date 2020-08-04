2020-08-04T15:10:19+03:00
Экономика

Минфин предложил увеличить финансирование президента и его администрации на 88,8 миллиона рублей

Также планируется расширить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих
Ася КУЗНЕЦОВА
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Планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три годаПланируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство финансов России выступило с предложением увеличить в 2021 году расходы на президента и его администрацию на 88,8 миллиона рублей, а в 2022 году - сократить на 191 миллион и снова увеличить в 2023 года на 219 миллионов. После двух расширений и одного сокращения финансирования президента и администрации будет составлять 14,8 миллиарда рублей.

Также Минфин предлагает расширить финансирование зампреда Совета безопасности и госслужащих в 2021 на 1,13 миллиарда и по 1,16 миллиарда рублей дважды: в 2022 и 2023 годах. В итоге расходы будут составлять 26,4 миллиарда рублей.

Финансирование работы председателя правительства, его заместителей и аппарата в следующие три года планируют, напротив, сократить. На 121 миллион в следующем году, на ещё 191 миллион в 2022 году и на 131 миллион в 2023 году до 7,6 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в марте Министерство финансов России анонсировало сокращение числа аукционов с облигациями федерального займа. Решение тогда было принято из-за высокой волатильности на финансовых рынках из-за резкого уменьшения цен на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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