В Московской области разбился дельтаплан

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:32:22+03:00

Один человек погиб после жесткой посадки дельтаплана в Подмосковье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб, второй ранен

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В Подмосковье упал дельтаплан. В результате жёсткой посадки один человек погиб, другой ранен, сообщили в экстренных службах.

На месте работают спасатели, сообщает Пятый канал.

Позже стало известно, что пострадавший при крушении дельтаплана человек также скончался.

Ранее сайт KP.ru сообщал о похожем инциденте в Башкирии. Тогда при жёсткой посадке мотодельтаплана погиб пассажир, а пилота госпитализировали с тяжёлыми травмами в реанимацию. Вечером 9 июля мотодельтаплан взлетел в районе села Стерлибашево и рухнул спустя 10 минут.

Также KP.ru сообщал об авиакатастрофе с вертолётом в Подмосковье, в которой погибли пилоты, в 2012 году обучавшие управлять дельтапланом президента России Владимира Путина. Глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин и его коллега Олег Чернигин в момент аварии пытались посадить вертолёт, но тот рухнул на землю и от удара развалился. Оба летчика погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794336" frameborder="0"></iframe> Количество погибших увеличилось до двух – погиб пассажир мотодельтаплана..

ИСТОЧНИК KP.RU