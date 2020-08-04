2020-08-04T15:32:22+03:00
Происшествия

В Московской области разбился дельтаплан

Один человек погиб, второй ранен
Ася КУЗНЕЦОВА
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Один человек погиб после жесткой посадки дельтаплана в ПодмосковьеОдин человек погиб после жесткой посадки дельтаплана в ПодмосковьеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Подмосковье упал дельтаплан. В результате жёсткой посадки один человек погиб, другой ранен, сообщили в экстренных службах.

На месте работают спасатели, сообщает Пятый канал.

Позже стало известно, что пострадавший при крушении дельтаплана человек также скончался.

Ранее сайт KP.ru сообщал о похожем инциденте в Башкирии. Тогда при жёсткой посадке мотодельтаплана погиб пассажир, а пилота госпитализировали с тяжёлыми травмами в реанимацию. Вечером 9 июля мотодельтаплан взлетел в районе села Стерлибашево и рухнул спустя 10 минут.

Также KP.ru сообщал об авиакатастрофе с вертолётом в Подмосковье, в которой погибли пилоты, в 2012 году обучавшие управлять дельтапланом президента России Владимира Путина. Глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин и его коллега Олег Чернигин в момент аварии пытались посадить вертолёт, но тот рухнул на землю и от удара развалился. Оба летчика погибли.

Количество погибших увеличилось до двух – погиб пассажир мотодельтаплана..

ИСТОЧНИК KP.RU

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