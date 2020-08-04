2020-08-04T15:29:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Россияне не летят в Турцию из-за страха попасть в обсерватор

Спрос на туры в страну тормозят антикоронавирусные правила
Ксения АНУФРИЕВА
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Россияне не летят в Турции из-за страха попасть в обсерваторРоссияне не летят в Турции из-за страха попасть в обсерваторФото: Сергей ЕФИМОВ
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Спрос на туристические поездки на территории Турции значительно тормозятся из-за опасений российский путешественников попасть в обсерватор по прилету в государства и необходимости оформлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции после возвращения на родину. Об этом порталу "Интерфакс-Туризм" рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

- Жители России не совсем понимают правила въезда на турецкую территорию. Они боятся, что у них будет высокая температура и придется из-за этого провести отпуск в обсерваторе. Кроме того, мало кто хочет брать справки по возвращении домой, ведь это всё время, деньги, неудобства. Люди не хотят связывать свой отдых с хлопотами, - объяснила представитель союза.

Ирина Тюрина отметила, что пока не будут предприняты шаги по прояснению и упрощению условий въезда в Турцию, по-настоящему массового спроса на поездки в эту страну не будет.

Как сообщал сайт kp.ru, в АТОР объяснили правила для россиян, которые планируют провести летний отпуск в этом году в Турции. Так, если на борту самолета будет выявлен путешественник с симптомами коронавирусной инфекцией, по прилету ему бесплатно проведут экспресс-тест на коронавирус. Специалисты также опровергли информацию о том, что на карантин будут отправлены все, кто контактировал с заболевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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