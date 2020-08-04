2020-08-04T16:07:14+03:00
В мире

Четыре человека пострадали при стрельбе на вечеринке в Лос-Анджелесе

Двое раненных находятся в критическом состоянии
Ксения АНУФРИЕВА
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Четыре человека пострадали при стрельбе на вечеринке в Лос-АнджелесеЧетыре человека пострадали при стрельбе на вечеринке в Лос-АнджелесеФото: REUTERS
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В американском Лос-Анджелесе во вторник, 4 августа, произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения. Местный телеканал CBS Los Angeles сообщает, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще один – в крайне тяжелом. Пожарный департамент Лос-Анджелеса получил информацию о стрельбе и отвез всех пострадавших в медицинское учреждение.

Последний пострадавший, по информации пожарной службы города, был ранен, когда пытался убежать с места происшествия, но его состояние здоровья не вызывает опасений. Уточняется, что его запястье прострелили из огнестрельного оружия.

Издание сообщило, что по адресу, где случилась стрельба, проходила крупная вечеринка, организованная игроком американской Национальной футбольной лиги. В особняке спортсмена собрались несколько десятков человек, хотя в США пока что запрещено собираться в больше группы из-за ситуации с коронавирусной инфекции.

gabrieldaactor323gabrieldaactor323
Четыре человека пострадали при стрельбе на вечеринке в Лос-Анджелесе
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ИСТОЧНИК KP.RU

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