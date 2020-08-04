Туроператоры рассказали, кто в России сможет получить шенгенские визы

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:05:30+03:00

Полететь в Европу смогут не все граждане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подать на оформление документов для поездки в Европу смогут не все граждане

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Ассоциация туроператоров России опубликовала условия получения шенгенской визы. Визовые центры большинства европейских стран уже начали работу по выдаче виз. Но услуга доступна не всем гражданам, заявили в АТОР.

Так, например, Дания будет принимать граждан, цель поездки которых совпадает со списком правил опубликованных на сайте полиции страны. Дата их путешествия должна проходить до 31 августа 2020 года.

В Италию граждане России смогут подать документы только на получение рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз, а также в случае, если получение визы связанно с семейными обстоятельствами.

В Чехию будут выдаваться визы только членам семей граждан Европейского Союза, от лиц для въезда в интересах страны, которые осуществляют транзитные перевозки и прибывают с гуманитарными целями. А также визы будут оформлены сезонным рабочим.

Во Францию получат визы студенты и граждане, имеющие для въезда профессиональные основания, а также въезжающие по семейным обстоятельствам.

Напомним, что с 27 марта Россия закрыла международные «авимосты» из-за риска распространения коронавируса. Исключением стали только рейсы, возвращающие граждан России на родину. С 1 августа эти ограничения начали постепенно снимать.

ИСТОЧНИК KP.RU