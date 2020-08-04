Синоптики рассказали, когда в Москву придет осень

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:20:04+03:00

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В скором времени в столице России ожидается существенное похолодание. Ранняя осень в Москве начнется уже в середине следующей недели: температура воздуха опустится до +15 градусов по Цельсию, а жителей города ждут протяжные осенние дожди. Об этом рассказал синоптик московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- В начале следующей недели температура воздуха днем в столице будет на уровне 20 градусов выше нуля, но уже через несколько дней, примерно с 14 августа, опустится до 15 градусов. Погода будет облачная, ночи станут за счет облачности не очень прохладными, около 13-15 градусов по Цельсию, но солнце днем не прогреет землю, - сообщила синоптик в интервью РИА Новости.

Эксперт отметила, что ожидаются «противные» осенние дожди и утонила, что пока сложно оценить, как долго задержится в столице такая не очень комфортная погода.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обещал, что август в этом году в России не будет слишком холодным. Температурный фон, по прогнозам эксперта, в этом месяце превысит норму, однако не будет однородным. Прохлада ожидает жителей центральной части государства только в первые дни последнего месяца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU