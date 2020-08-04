Тесты на коронавирус и изоляция при первых симптомах: как будут проходить спортивные мероприятия в 2020 году

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:39:18+03:00

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Министерство спорта опубликовало регламент, по которому будут проводиться массовые спортивные соревнования на фоне пандемии COVID-19.

Правила обязаны соблюдать организаторы спортивных мероприятий, которые включены в единый календарь межрегиональных, всероссийских и международных соревнований Минспорта, а также они будут касаться регионов и муниципальных образований.

Регламент должен не допустить распространения коронавирусной инфекции. Они содержат четкий свод правил по распределению, размещению, питанию, транспортировке участников, а также открытию и закрытию соревнований.

Организаторы должны обеспечить в первую очередь медицинское обслуживание на площадке. Участникам мероприятий необходимо будет измерить температуру, предварительно сделать тест на COVID-19, предоставить условия для гигиены рук, а также установить контроль, чтобы зрители использовали маски, перчатки и соблюдали социальную дистанцию. Если хотя бы у одного из участника турнира появятся симптомы ОРВИ, организатор будет обязан поместить его, а изолятор и выявить возможный круг лиц, с которыми он контактировал.

Ранее Министерство спорта разрешило проведение всероссийских и международных спортивных мероприятий в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/775024" frameborder="0"></iframe> Чемпионы на карантине.Из-за коронавируса профессиональным спортсменам пришлось отказаться от привычных тренировок. Но настоящие чемпионы не сдаются!

ИСТОЧНИК KP.RU