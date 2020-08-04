Старинная форма, макеты поездов и книга с пулей снайпера: в Самаре реконструировали железнодорожный музей

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:07:05+03:00

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В Самаре после реконструкции открылся музей истории Куйбышевской железной дороги. Он разместился в здании железнодорожного вокзала и уже готов принимать посетителей. С открытием обновленного музея железнодорожников поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Здесь на железной дороге работают люди, которые чтут и сохраняют традиции. И благодаря этим традициям сегодня Куйбышевская железная дорога развивается и год от года занимает лидирующие места в компании РЖД, - отметил глава региона.

Музей КбшЖД был основан в 1973 году. Здесь хранится более трех тысяч экспонатов – среди них старинная форма, макеты поездов, исторические документы и агрегаты. Отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне. Среди экспонатов, например, книга, в которой застряла пуля финского снайпера, и она таким образом спасла железнодорожнику жизнь.

- В первые дни войны более 14 тысяч железнодорожников Куйбышевской дороги ушли на фронт. За время войны в глубь страны с запада и юга были перевезены 1365 крупных промышленных предприятий, более 10 миллионов человек, - подчеркнул начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.