2020-08-04T16:07:05+03:00
Общество

Старинная форма, макеты поездов и книга с пулей снайпера: в Самаре реконструировали железнодорожный музей

Обновленный музей разместился в здании железнодорожного вокзала
Лариса СТЕПАНОВА
Поделиться:
Отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне. Фото: правительство Самарской областиОтдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне. Фото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре после реконструкции открылся музей истории Куйбышевской железной дороги. Он разместился в здании железнодорожного вокзала и уже готов принимать посетителей. С открытием обновленного музея железнодорожников поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Здесь на железной дороге работают люди, которые чтут и сохраняют традиции. И благодаря этим традициям сегодня Куйбышевская железная дорога развивается и год от года занимает лидирующие места в компании РЖД, - отметил глава региона.

Музей КбшЖД был основан в 1973 году. Здесь хранится более трех тысяч экспонатов – среди них старинная форма, макеты поездов, исторические документы и агрегаты. Отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне. Среди экспонатов, например, книга, в которой застряла пуля финского снайпера, и она таким образом спасла железнодорожнику жизнь.

- В первые дни войны более 14 тысяч железнодорожников Куйбышевской дороги ушли на фронт. За время войны в глубь страны с запада и юга были перевезены 1365 крупных промышленных предприятий, более 10 миллионов человек, - подчеркнул начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине пройдет большая распродажа тюрем
Тесты на коронавирус и изоляция при первых симптомах: как будут проходить спортивные мероприятия в 2020 году
Олег Николаев назвал пути решения проблем дольщиков в Новочебоксарске
Старинная форма, макеты поездов и книга с пулей снайпера: в Самаре реконструировали железнодорожный музей
Синоптики рассказали, когда в Москву придет осень
Минздрав РФ предупредил о четырех новых штаммах гриппа осенью
«Леди Ковид»: в Мексике женщина устроила дебош на борту самолета за то, что ее попросили надеть защитную маск
Четыре человека пострадали при стрельбе на вечеринке в Лос-Анджелесе
Россияне не летят в Турцию из-за страха попасть в обсерватор
Актриса Ронни Хоук попала за решетку за избиение бойфренда
В Московской области разбился дельтаплан
Минфин предложил увеличить финансирование президента и его администрации на 88,8 миллиона рублей
Новый выпуск «Акцент шоу» научат говорить, как рэпер
Специалист объяснил, опустится ли доллар ниже 70 рублей
Вратарь Икер Касильяс завершил карьеру
Психолог посоветовала, как подготовить первоклассника к школе
Автоэксперт одобрил введение нового нацстандарта на машинные номера
В "Векторе" рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса
Эксперт прокомментировал возобновление работ на «Северном потоке -2»
Лукашенко поручил подготовить изменения к конституции Беларуси
Названы регионы, жители которых активнее других едут на отдых в Крым
"Дайте спасти страну": Лукашенко призвал тех, кто хочет другого президента, идти голосовать