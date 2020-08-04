2020-08-04T16:11:35+03:00
Общество

Олег Николаев назвал пути решения проблем дольщиков в Новочебоксарске

Самый быстрый — помощь властей и поиск застройщиком надежного инвестора
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В ходе встречи Олега Николаева с дольщиками многоквартирного дома в Новочебоксарске, врио главы Чувашии рассказал о двух путях решения проблем долгостроя.

Первый путь врио главы региона оценил как худший, поскольку он долгий и застройщик сначала должен признать себя банкротом. Затем только проводятся соответствующие процедуры для достройки объекта.

«Процедура банкротства требует времени. Самый оптимистичный вариант занимает примерно полгода, в среднем – девять месяцев. – отметил Олег Николаев. – При чем, далее развитие событий идет по двум вариантам. В первом – принимается решение, что объект будет достраиваться. Во втором – людям, заключившим договор долевого строительства, будет выплачена компенсация».

А вот второй - более быстрый и в случае его реализации довольными останутся все участники процесса.

«Мы прикладываем усилия именно для реализации второго пути решения. Я знаю, что сами застройщики в этом направлении тоже очень активно работают, пытаясь найти инвестора. Мы с Фондом защиты прав дольщиков прорабатываем варианты. Я надеюсь, что в ближайший месяц мы определимся», — сказал он.

В случае, если объект будет признан безубыточным, то есть, бюджет не выйдет в минус, будет рассматривается решение помощи достройки объекта без процедуры банкротства. Тогда срок достройки сократится минимум на полгода.

Олег Николаев подчеркнул, что через три недели будет определен путь, по которому будут работать власти в решении проблем дольщиков. Ситуация будет под контролем республиканского правительства и Фонда защиты прав дольщиков.

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