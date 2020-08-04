На Украине пройдет большая распродажа тюрем
Украинские власти накануне решили устроить весьма необычную распродажу. В четверг, 6 августа, глава Минюста государства Денис Малюська примет участие в мероприятии, которое посвящено началу большой распродажи тюрем. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Первым государственным исправительным учреждением, выставленным на продажу, станет Ирпенский исправительный центр № 132. Именно на его территории и пройдет мероприятие. На продажу выставят объекты недвижимости учреждения.
- Учитывая, что у нас существенно больше тюрем, чем нам нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. В ходе мероприятия в четверг глава министерства юстиции Украины сообщит о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от продажи тюрем денег, - отмечается в сообщении.
Ирпенский исправительный центр располагается в центре населенного пункта Коцюбинское под Киевом. По приказу Минюста государственное исправительное учреждение было решено улучшить с помощью его консервации. Год назад последних осужденных перевели из этой тюрьмы в другую.
ИСТОЧНИК KP.RU