2020-08-04T17:16:42+03:00
Здоровье

Когда делать прививку от гриппа во время пандемии коронавируса, рассказал эксперт

Иммунитет работает минимум один сезон после вакцинации
Анастасия РЫШКОВА
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Прививку от гриппа следует сделать раньше, чем начнется сезон заболеванияПрививку от гриппа следует сделать раньше, чем начнется сезон заболеванияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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О том, когда лучше делать прививку от гриппа в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов.

«Неизвестно, что будет поднимать голову первым – коронавирус или вирус гриппа. Или, может быть, наоборот. Два вируса, когда встречаются в организме, ничего хорошего. Потому что любой вирус любой природы значительно влияет на интерфероновый статус. Грубо говоря – на защиту к вирусам. Когда защиты нет, присоединяется все, что хочешь. Поэтому сейчас нужно делать вакцину от гриппа пораньше. Все равно иммунитета хватает надолго. Минимум на сезон. А адъювантные вакцины могут сохранять до полутора-двух лет», - подчеркнул специалист.

Также он оценил и возможное действие вакцины от коронавируса на граждан с хроническими заболеваниями.

«Клинические исследования вакцины не завершились. То, что завершилось, это на ограниченное количество людей, которые были здоровы от 18 до 60 лет. Сейчас должны во вторую-третью фазу испытать, как переносят ее хроники, для кого она создана в первую очередь. Потому что умирают больше люди, которые имеют сопутствующие заболевания, умирают люди, которые старшего возраста, 70-80 лет», - пояснил Костинов.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что прививать население от коронавируса начнут уже осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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