Захарова оценила слова Лукашенко о братских отношениях РФ и Белоруссии

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:22:38+03:00

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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова оценила слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что братские отношения России и республики не подвержены сиюминутным интересам, в том числе электоральным. Представитель ведомства в интервью ТАСС во вторник, 4 августа, заявила, что глава Белоруссии прав в своем высказывании.

Мария Захарова отметила, что Александр Лукашенко является опытным политиком, которые проводит выборы не первый раз.

- Он прав, что братские отношения между нашими народами не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные интересы. Под этими взаимоотношениями лежит прочным фундамент исторической близости и современного прагматического сотрудничества, - объяснила представитель МИД РФ.

Напомним, что сегодня во время своего обращения к нации белорусский лидер подчеркнул, Россия всегда была и будет ближайшим союзником республики.

Послание Лукашенко к народу Беларуси. «Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником» - заявил президент Беларуси в своем ежегодном послании к гражданам и депутатам Национального собрания. В этом году Александр Лукашенко выступил позднее, чем обычно. Причиной тому предстоящие выборы президента Беларуси

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ИСТОЧНИК KP.RU