2020-08-04T17:23:22+03:00
Коронавирус Covid-19

У прибывшей в Таиланд россиянки обнаружили коронавирус

Жительница России находилась на двухнедельном карантине
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
У прибывшей в Таиланд россиянки обнаружили коронавирусУ прибывшей в Таиланд россиянки обнаружили коронавирусФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Минздрав Таиланда подтвердил заражение коронавирусом россиянки, которая недавно прибыла в страну и находилась на двухнедельном карантине. Об этом представители ведомства сообщили во вторник, 4 августа.

По данным ведомства, 33-летняя гражданка России прибыла на территорию Таиланда 20 июля и находилась на карантине в госучреждении Бангкока. Первый тест на наличие инфекции, который сдала россиянка в день прилета в страну, оказался отрицательным, однако повторный тест, сделанный через 13 суток после первого, показал наличие коронавируса. Симптомов заболевания у туристки нет.

Для лечения жительницу России поместили в одном из медицинском учреждений Таиланда. Отмечается, что до этого заболевание было найдено у гражданина Таиланда, который возвращался тем же рейсом.

По официальный данным местных властей, в Таиланде из 529 приехавших с момента закрытия границ россиян коронавирус нашли только у 1,8 процента.

Напомним, что в августе 2020 года Россия может открыть авиасообщение ещё с десятками стран. В субботу, 1 августа, первые самолеты полетели в Стамбул и Лондон. уже открыты границы с Турцией, однако россиян не решают лететь туда из-за страха попасть в обсерватор и провести свой отпуск под карантином.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24