2020-08-04T17:23:22+03:00
Коронавирус Covid-19

У прибывшей в Таиланд россиянки обнаружили коронавирус

Жительница России находилась на двухнедельном карантине
Ксения АНУФРИЕВА
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У прибывшей в Таиланд россиянки обнаружили коронавирусУ прибывшей в Таиланд россиянки обнаружили коронавирусФото: Андрей АБРАМОВ
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Минздрав Таиланда подтвердил заражение коронавирусом россиянки, которая недавно прибыла в страну и находилась на двухнедельном карантине. Об этом представители ведомства сообщили во вторник, 4 августа.

По данным ведомства, 33-летняя гражданка России прибыла на территорию Таиланда 20 июля и находилась на карантине в госучреждении Бангкока. Первый тест на наличие инфекции, который сдала россиянка в день прилета в страну, оказался отрицательным, однако повторный тест, сделанный через 13 суток после первого, показал наличие коронавируса. Симптомов заболевания у туристки нет.

Для лечения жительницу России поместили в одном из медицинском учреждений Таиланда. Отмечается, что до этого заболевание было найдено у гражданина Таиланда, который возвращался тем же рейсом.

По официальный данным местных властей, в Таиланде из 529 приехавших с момента закрытия границ россиян коронавирус нашли только у 1,8 процента.

Напомним, что в августе 2020 года Россия может открыть авиасообщение ещё с десятками стран. В субботу, 1 августа, первые самолеты полетели в Стамбул и Лондон. уже открыты границы с Турцией, однако россиян не решают лететь туда из-за страха попасть в обсерватор и провести свой отпуск под карантином.

ИСТОЧНИК KP.RU

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