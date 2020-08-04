Пассажирка самолета сдала в багаж кости мужа

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:34:12+03:00

В аэропорту задержали женщину, которая решила провести кости мужа в багаже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сотрудники мюнхенского аэропорта нашли в багаже одной из пассажирок кости ее покойного мужа. Гражданка Греции пыталась перевести останки в Армению.

Осматривая багаж пассажирки, служба безопасности обнаружила человеческие кости в деревянном ящике. Владелицу багажа - женщину 74 лет сразу отправили на допрос, пригласили медиков, прокурора и сотрудника пограничного контроля.

Они узнали, что покойный был родом из Армении. Долгое время семейная пара жила в Греции вместе с дочерью. Супруг женщины скончался в 2008 году и его похоронили рядом с городом Салоники в Греции. Но позже гречанка решила захоронить останки благоверного на его родине.

После недолгого разбирательства, было установлено, что женщина не нарушила закон и ей разрешили лететь дальше, на Украину. Кости покойного вернули в короб и отправили в багаж. сообщил таблоид Bild.

ИСТОЧНИК KP.RU