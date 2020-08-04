Шойгу проинспектировал модернизацию стратегических ракетоносцев

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:22:34+03:00

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Министр обороны Сергей Шойгу проверил исполнение государственного оборонного заказа на Казанском авиационном заводе им.Горбунова – филиале ПАО "Туполев". Он осмотрел цеха, где проходит модернизация самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и возобновлено производство новых стратегических ракетоносцев Ту-160.

Министр проконтролировал процессы восстановления производства авиационных комплексов Ту-160, осмотрел производственные цехи и объекты технического перевооружения авиазавода, включая самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и установку вакуумного отжига.

- Важно и безусловно поддерживать техническую исправность самолетного парка стратегической авиации, - поставил задачу министр.

Главе военного ведомства доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию.

СПРАВКА "КП"

В настоящее время на КАЗ осуществляется строительство новых самолетов Ту-160, ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160, а также выпуск самолетов специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214. Авиалайнеры создаются по заказам Специального летного отряда "Россия" и Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU