Один человек стал жертвой торнадо в США

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:20:05+03:00

Около 355 тысяч жителей Северной Каролины остались без электричества из-за сильного урагана

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По меньшей мере один человек стал жертвой торнадо, вызванного сильнейшим ураганом Isaias в Северной Каролине. Об этом во вторник, 4 августа, рассказал в эфире канала ABC глава американского штата Рой Купер. По его сведениям, еще несколько человек пострадали в результате природного катаклизма.

- Мы зафиксировали несколько вызванных ураганом торнадо. Назвать точное число пострадавших пока что тяжело, но точно погиб один человек. Это случилось, когда торнадо обрушился на стоянку передвижных в округе Берти, - рассказал губернатор.

Isaias бушует на северо-востоке штата уже больше суток. За это время примерно 355 тысяч местных жителей остались без электричества, в прибрежных районах соседних штатов и Нью-Йорке объявляли штормовое предупреждение.

Сезон ураганов, как правило, продолжается в Атлантике полгода – с начала лета до конца декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU