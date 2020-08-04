2020-08-04T18:20:05+03:00
В мире

Один человек стал жертвой торнадо в США

Около 355 тысяч жителей Северной Каролины остались без электричества из-за сильного урагана
Ксения АНУФРИЕВА
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По меньшей мере один человек стал жертвой торнадо, вызванного сильнейшим ураганом Isaias в Северной Каролине. Об этом во вторник, 4 августа, рассказал в эфире канала ABC глава американского штата Рой Купер. По его сведениям, еще несколько человек пострадали в результате природного катаклизма.

- Мы зафиксировали несколько вызванных ураганом торнадо. Назвать точное число пострадавших пока что тяжело, но точно погиб один человек. Это случилось, когда торнадо обрушился на стоянку передвижных в округе Берти, - рассказал губернатор.

Isaias бушует на северо-востоке штата уже больше суток. За это время примерно 355 тысяч местных жителей остались без электричества, в прибрежных районах соседних штатов и Нью-Йорке объявляли штормовое предупреждение.

Сезон ураганов, как правило, продолжается в Атлантике полгода – с начала лета до конца декабря.

Ураган «Исайя» в США.Он сметает всё на своём пути! Мощный ураган «Исайя» обрушился на восточное побережье США. Некоторые американские штаты уже ввели режим ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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